欧洲股市：攀升，受助于金融股上涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收涨0.7%
* Euro STOXX 50指数、德股DAX指数和法股CAC指数全面上涨
* 中国数据疲弱拖累能源股下跌
路透伦敦8月10日 - 欧洲股市周一攀升，一些大型金融股上涨，抵销能源股下跌对大盘造成的拖累；能源股走软限制英国股市的升幅。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 和德股DAX指数 均上涨1%，法股CAC指数 升0.8%。
希腊主要股指 攀升2.1%，因有迹象显示希腊新救助协议可望达成，尽管希腊股市较今年初触及的水准仍下跌17%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.7%，但英国富时100指数 表现落后，仅录得0.3%的涨幅。较之其他欧洲股市，英国富时100指数中商品股所占的比率有较大。
“欧洲大陆市场目前表现好于英国市场。较之英国富时100指数，我青睐Euro STOXX指数，”ACIES Asset Management对冲基金经理及主管Andreas Clenow表示。
油股 几无进展，周末中国公布的数据显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。
但一些金融股表现较佳，支撑欧洲市场。
德国安联 跳涨2.6%，此前摩根大通、Berenberg和Exane BNP Paribas上调其目标价。
意大利Banco Popolare 攀升3.6%，该行在上周五稍晚公布盈利上升。(完)
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