欧洲股市：攀升，受助于金融股上涨

* FTSEurofirst 300指数收涨0.7%

* Euro STOXX 50指数、德股DAX指数和法股CAC指数全面上涨

* 中国数据疲弱拖累能源股下跌

路透伦敦8月10日 - 欧洲股市周一攀升，一些大型金融股上涨，抵销能源股下跌对大盘造成的拖累；能源股走软限制英国股市的升幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 和德股DAX指数 均上涨1%，法股CAC指数 升0.8%。

希腊主要股指 攀升2.1%，因有迹象显示希腊新救助协议可望达成，尽管希腊股市较今年初触及的水准仍下跌17%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.7%，但英国富时100指数 表现落后，仅录得0.3%的涨幅。较之其他欧洲股市，英国富时100指数中商品股所占的比率有较大。

“欧洲大陆市场目前表现好于英国市场。较之英国富时100指数，我青睐Euro STOXX指数，”ACIES Asset Management对冲基金经理及主管Andreas Clenow表示。

油股 几无进展，周末中国公布的数据显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。

但一些金融股表现较佳，支撑欧洲市场。

德国安联 跳涨2.6%，此前摩根大通、Berenberg和Exane BNP Paribas上调其目标价。

意大利Banco Popolare 攀升3.6%，该行在上周五稍晚公布盈利上升。(完)