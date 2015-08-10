芝加哥期市：CBOT大豆期货急升3.5%，因出口需求良好

路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急升3.5%，收位接近合约高位，交易商说，因出口需求强劲及预期政府在本周稍后将下调大豆收成预估。

近月大豆合约 触及7月14日来最高水准。

豆粕和豆油期货也大涨。

交易商表示，现货豆粕市场供应紧张。原油市场走高，推动豆油上升。

美国农业部周一表示，最新一周出口检验美国大豆总计15.1964万吨，接近预估区间的高端。

市场预计，美国农业部在周一下午将公布在截至8月9日，大豆生长优良率为62%，较上周下降1个百分点。

美国农业部周三将公布月度供需报告。交易商预计，政府将把大豆单产预估下调至每英亩44.7蒲式耳。

11月大豆期货合约 收涨31-1/4美分，报每蒲式耳9.94-1/2美元。

12月豆粕合约 收涨10.7美元，报每短吨343.4美元。12月豆油合约 涨0.37美分，报30.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为207,006口，豆粕为96,982口，豆油为80,751口。(完)

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