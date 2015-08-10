芝加哥期市：CBOT大豆期货急升3.5%，因出口需求良好

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一急升3.5%，收位接近合约高位，交易商说，因出口需求强劲及预期政府在本周稍后将下调大豆收成预估。
近月大豆合约 触及7月14日来最高水准。
豆粕和豆油期货也大涨。
交易商表示，现货豆粕市场供应紧张。原油市场走高，推动豆油上升。
美国农业部周一表示，最新一周出口检验美国大豆总计15.1964万吨，接近预估区间的高端。
市场预计，美国农业部在周一下午将公布在截至8月9日，大豆生长优良率为62%，较上周下降1个百分点。
美国农业部周三将公布月度供需报告。交易商预计，政府将把大豆单产预估下调至每英亩44.7蒲式耳。
11月大豆期货合约 收涨31-1/4美分，报每蒲式耳9.94-1/2美元。
12月豆粕合约 收涨10.7美元，报每短吨343.4美元。12月豆油合约 涨0.37美分，报30.83美分。
今日CBOT大豆预估成交量为207,006口，豆粕为96,982口，豆油为80,751口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。