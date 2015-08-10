芝加哥期市：CBOT玉米期货猛涨4%，因在USDA报告出炉前有回补空头

路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一猛涨逾4%，创约六周来最大单日升幅，因在美国农业部(USDA)报告周三出炉前投资者回补空头，提振市场。

分析师预计，USDA在月度供需报告中将下调对美国玉米和大豆产量预估，因夏季早段降水过多，可能导致产量下降。

玉米价格创6月30日来最大单日涨幅，当日USDA公布作物产量和季度库存报告。

技术性买入也提振市场，在证实上周玉米触及短期低位后，技术交易商转为看多玉米。近月9月玉米期货 触及两周高位每蒲式耳3.91-1/2美元，升至50日和100日移动均线以上，周五该合约升至10日移动均线上方。

接受路透访问的分析师预计，周一稍晚USDA将表示，美国玉米生长优良率较上周下降1个百分点，至69%。

9月玉米合约 升17-1/2美分，报3.90-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为539,163口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)