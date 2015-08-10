芝加哥期市：CBOT小麦期货升至近三周高位，因玉米和大豆上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一升至近三周高位，交易商表示，受助于玉米和大豆上涨，以及美元指数 回落。
美元下跌，使美国小麦对持有美元以外货币的投资者来说更有吸引力。美元回落可能已引发一些交易商出脱作多美元/作空商品的套利交易。
CBOT-9月小麦 触及每蒲式耳5.30美元，为7月21日来最高，之后缩减升幅，收高15美分，报每蒲式耳5.25-1/2美元。该合约升穿在5.21美元左右切入位的100日移动均线技术阻力位。
分析师预计，美国农业部(USDA)在周三发布的月度报告中，将上调对2015/16年美国小麦产量和结转库存预估。
不过，市场预计USDA将下调美国玉米和大豆产量和结转库存预估。
沙特阿拉伯国家小麦购买机构Grain Silos and Flour Mills Organization称，该国在周五结束的国际标购中买入了50.5万吨硬麦。
今日CBOT小麦期货预估成交量为164,946口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。