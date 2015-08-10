全球金市：金价升至1,100美元以上，因9月升息存在不确定性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 上周金价录得1999年来最长周度跌势
* 现货铂金劲扬3.1%
* 全球最大黄金上市交易基金的黄金持仓量降至2008年9月来最低
路透纽约/伦敦8月10日 - 金价周一上扬1%，至每盎司1,100美元以上，为逾七周最大单日升幅，因美元下跌，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话为联储9月升息带来不确定性。
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美联储应不久就会决定升息，但他预早准备的讲稿中没有重申他近期的言论，他曾表示准备在下月投票支持升息。
金价受升息前景拖累在今年下半年下跌。升息将使持有黄金的机会成本上升，并提振美元汇价。
不过，在上月跌至五年半低位1,077美元后，金价寻获支撑，今日连升第三日。
在1927 GMT，现货金 上扬1%，报每盎司1,103美元。
美国12月期金 收升0.9%，收报每盎司1,104.10美元。
在贵金属中，现货铂金 升幅最大，劲升3.1%，至每盎司989.50美元，此为日内高位。
美元 下跌，此前美联储副主席费舍尔称全球通胀下滑的趋势令美联储“感到不安”，但这只是美联储关注的众多因素之一，他的讲话为美联储9月升息带来不确定性。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 急升2.1%，因铜、原油和谷物价格上涨。
交易商表示，金价扩大涨幅，因回补空头和在1,100美元左右的止损买单被触动。
上周金价连续第七周下跌，为1999年来最长周度跌势。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量周五降至2008年9月来最低
现货钯金 上扬1.3%，报每盎司605.50美元。现货白银 攀升2.5%，报每盎司15.21美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”