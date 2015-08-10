加拿大股市：收高，因商品股和银行股上涨

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017
路透多伦多8月10日 - 加拿大主要股指周一反弹，因主要银行股强劲反弹，且部份金矿股和能源股急升，扶助该股指上涨超过1%，扳回周五录得的跌幅。
在升幅最大的六只个股中，有四只是银行股。金融类股攀升1.2%。
多伦多道明银行 上涨1.6%，加拿大皇家银行 升1.2%，加拿大满地可银行 上扬1.4%。
“在零利率的阶段，银行股仍具有吸引力，”Maison Placements Canada总裁John Ing说，“银行股息是投资资金很好的避险选择。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升163.69点，或1.14%，收报14,466.39点。10大类股中有一半上升，整体市场涨跌股比为7:2。
材料股跳涨3.9%。金矿股上升，受助于金价小幅上涨。(完)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --