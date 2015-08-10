加拿大股市：收高，因商品股和银行股上涨

路透多伦多8月10日 - 加拿大主要股指周一反弹，因主要银行股强劲反弹，且部份金矿股和能源股急升，扶助该股指上涨超过1%，扳回周五录得的跌幅。

在升幅最大的六只个股中，有四只是银行股。金融类股攀升1.2%。

多伦多道明银行 上涨1.6%，加拿大皇家银行 升1.2%，加拿大满地可银行 上扬1.4%。

“在零利率的阶段，银行股仍具有吸引力，”Maison Placements Canada总裁John Ing说，“银行股息是投资资金很好的避险选择。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升163.69点，或1.14%，收报14,466.39点。10大类股中有一半上升，整体市场涨跌股比为7:2。