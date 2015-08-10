美股盘后：谷歌宣布新运营架构后股价大涨3.8%

谷歌 周一在盘后交易中大涨3.8%，之前该公司宣布新运营架构计划。

谷歌宣布成立名为Alphabet的新公司，将取代GOOGLE INC成为上市实体公司，所有谷歌的股票都会自动转换为相同数量的Alphabet股票，并享有同等权力。

在新构架组建完成后，谷歌首席执行官佩奇将出任Alphabet的执行长，联合创始人Sergey Brin将出任总裁，Eric Schmidt担任执行董事长。公司现任首席财务长将出任财务长。SUNDAR PICHAI将成为GOOGLE INC的新执行长。谷歌现任董事将成为Alphabet的董事。

佩奇称，“Alphabet基本是多家公司的集合体，其中最大的一家当然是谷歌。”(完)