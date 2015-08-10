韩国数据：7月进口物价同比跌速为七个月来最慢

路透首尔8月11日 - 韩国央行周二公布的数据显示，7月进口物价同比跌速为七个月来最慢，因美元的压力抵销全球原油价格重新下跌带来的影响。

韩国央行称，7月以韩元计进口物价较上年同期下降13.7%，为去年12月以来最小降幅，且略低于6月经修正后同比跌幅14.1%。

韩国央行称，进口物价连续第35个月下跌，因油价7月同比骤降47.6%。韩元兑美元在7月的跌势放缓，7月同比下跌约12%，扶助缓和7月进口物价同比跌幅。

在进口类别中，原材料进口价格7月同比下降33.4%，在进口类别中跌幅最大。

7月进口物价较前月下跌0.1%，6月为上升0.6%。

7月以韩元计出口物价较上年同期下跌1.7%，6月经修正后同比下跌2.2%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*7月 6月 5月 4月 3月

进口物价

较上年同期(%) -13.7 -14.1 -14.6 -17.1 -17.1

较上月(%) -0.1 +0.6 +1.3 -2.4 +0.3

出口物价

较上年同期(%) -1.7 -2.2 -3.5 -6.0 -6.8

较上月(%) +0.9 +1.2 +1.1 -1.8 +0.9