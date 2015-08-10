韩国数据：7月进口物价同比跌速为七个月来最慢

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月11日 - 韩国央行周二公布的数据显示，7月进口物价同比跌速为七个月来最慢，因美元的压力抵销全球原油价格重新下跌带来的影响。
韩国央行称，7月以韩元计进口物价较上年同期下降13.7%，为去年12月以来最小降幅，且略低于6月经修正后同比跌幅14.1%。
韩国央行称，进口物价连续第35个月下跌，因油价7月同比骤降47.6%。韩元兑美元在7月的跌势放缓，7月同比下跌约12%，扶助缓和7月进口物价同比跌幅。
在进口类别中，原材料进口价格7月同比下降33.4%，在进口类别中跌幅最大。
7月进口物价较前月下跌0.1%，6月为上升0.6%。
7月以韩元计出口物价较上年同期下跌1.7%，6月经修正后同比下跌2.2%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*7月 6月 5月 4月 3月
进口物价
较上年同期(%) -13.7 -14.1 -14.6 -17.1 -17.1
较上月(%) -0.1 +0.6 +1.3 -2.4 +0.3
出口物价
较上年同期(%) -1.7 -2.2 -3.5 -6.0 -6.8
较上月(%) +0.9 +1.2 +1.1 -1.8 +0.9
* 有待修订(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”