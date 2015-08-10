日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月10日当周 8月11日(二) 2300 韩国失业率 7月 -- 3.9% 2350 日本企业物价(较前月) 7月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -2.9% -2.4% 8月12日(三) 0300 韩国L货供额 8月 -- +9.5% 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- +0.8% 产能利用指数(较前月) 6月 -- -3.0% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -5.6% +0.6% (较上年同期) +16.4% +19.3% 8月13日(四) -- 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- -3.3% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差78 -- 韩国利率决定 8月 -- 1.50% 8月14日(五) 0200 日本汤森路透/益普索消费者信心指数 8月 -- 44.30 0200 韩国汤森路透/益普索消费者信心指数 8月 -- 39.10 8月17日当周 8月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季 -0.5% +1.0% 环比年率 -1.9% +3.9% 8月17日(一) 暂无重要数据公布 8月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -3.6% (较前月) -- 持平 2350 日本出口(较上年同期) 7月 -- +9.5% 进口(较上年同期) -- -2.9% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差690 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”