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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月10日当周
    
    8月11日(二)
    2300 韩国失业率                                    7月         --        3.9%
    2350 日本企业物价(较前月)                          7月      -0.1%       -0.2%
                     (较上年同期)                               -2.9%       -2.4%
    
    8月12日(三)
    0300 韩国L货供额                                   8月         --       +9.5%
    0430 日本工业生产(较前月)                       6月修正值      --       +0.8%
             产能利用指数(较前月)                      6月         --       -3.0%
    2350 日本机械订单(较前月)                          6月      -5.6%       +0.6%
                     (较上年同期)                              +16.4%      +19.3%
    
    8月13日(四)
     --  韩国出口(较上年同期)                      7月修正值       --       -3.3%
             进口(较上年同期)                                      --      -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --      顺差78
     --  韩国利率决定                                  8月         --       1.50%
    
    8月14日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索消费者信心指数             8月         --       44.30
    0200 韩国汤森路透/益普索消费者信心指数             8月         --       39.10
    
    8月17日当周
    
    8月16日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)                第二季     -0.5%     +1.0%
                              环比年率                           -1.9%     +3.9%
    
    8月17日(一)
    暂无重要数据公布
    
    8月18日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)            7月        --      -3.6%
                                (较前月)                           --       持平
    2350 日本出口(较上年同期)                           7月        --      +9.5%
             进口(较上年同期)                                      --      -2.9%
             贸易收支(亿日圆)                                      --    逆差690 (完)

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