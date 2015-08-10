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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 80.47 +1.65 +2.09 2554120

京东 30.06 -2.01 -6.27 21183950

新浪 42.29 +1.88 +4.65 1464083

搜狐 51.18 +1.59 +3.21 343195

网易 149.22 +1.43 +0.97 743406

百度 176.85 +0.77 +0.44 3055099

台湾

台湾积体电路 21.61 +0.58 +2.76 4898730

联电 1.80 +0.02 +1.12 291559

日月光 5.18 +0.17 -2.81 223363

硅品精密 5.43 +0.13 +2.45 1587714

和信超媒体 0.66 -0.02 -3.32 47656

友达 3.16 -0.02 -0.63 397901

中华电信 31.52 +0.31 +0.99 34535

台湾国际航电 41.08 +0.46 +1.13 1198894

香港

中国移动 66.03 +1.06 +1.63 224305

中国联通 14.36 +0.61 +4.44 135784

中国电信 56.36 +1.59 +2.90 13393

中芯国际 4.62 +0.18 +4.05 22391

电讯盈科 5.87 -0.03 -0.51 1553

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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