《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 80.47 +1.65 +2.09 2554120
京东 30.06 -2.01 -6.27 21183950
新浪 42.29 +1.88 +4.65 1464083
搜狐 51.18 +1.59 +3.21 343195
网易 149.22 +1.43 +0.97 743406
百度 176.85 +0.77 +0.44 3055099
台湾
台湾积体电路 21.61 +0.58 +2.76 4898730
联电 1.80 +0.02 +1.12 291559
日月光 5.18 +0.17 -2.81 223363
硅品精密 5.43 +0.13 +2.45 1587714
和信超媒体 0.66 -0.02 -3.32 47656
友达 3.16 -0.02 -0.63 397901
中华电信 31.52 +0.31 +0.99 34535
台湾国际航电 41.08 +0.46 +1.13 1198894
香港
中国移动 66.03 +1.06 +1.63 224305
中国联通 14.36 +0.61 +4.44 135784
中国电信 56.36 +1.59 +2.90 13393
中芯国际 4.62 +0.18 +4.05 22391
电讯盈科 5.87 -0.03 -0.51 1553
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”