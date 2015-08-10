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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 07:12 BJT

****澳新经济指标预测--8月11日-8月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月10日当周

8月11日(二)

0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 -- 正11.0

企业信心指数 -- 正10

8月12日(三)

0030 澳洲消费者信心 8月 -- -3.2%

0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 55.2

2245 新西兰食品物价指数 7月 -- +0.5%

8月13日(四)

2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +2.70%

(较上年同期) -- +5.1%

8月14日(五)

0300 新西兰公债外资持有比例 7月 -- 64.1%

8月17日当周

8月17日(一)

暂无重要数据公布

8月18日(二)

0130 澳洲新车销售 7月 -- +3.8%

(完)

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