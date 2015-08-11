更新版 1-美国个股：谷歌重组为Alphabet，专注创造性项目

Endpoint Technologies Associates分析师Roger Kay表示，新的架构“在我看来很有道理，因为这会带来更大的灵活性。”

“比如，如果一个部门做得好或者不好，其规模可以扩大或缩小，(公司之间)可以结成合作关系，也可以成立不同的公司，”他说。

佩奇将出任Alphabet的CEO，今年3月从摩根士丹利跳槽谷歌担任财务长的Ruth Porat将出任Alphabet和谷歌的财务长。

新公司架构的相关图表： reut.rs/1EkrvWT

近期负责公司产品的高级副总裁Sundar Pichai将成为Google(即Alphabet搜索引擎部门)的主管。谷歌现任董事将成为Alphabet的董事。

新架构的宣布是在美国股市收盘之后。谷歌共同创办人布林将担任Alphabet总裁，施密特(Eric Schmidt)为董事长。

佩奇称，“Alphabet基本是多家公司的集合体，其中最大的一家当然是谷歌。”

该公司称，新的安排将在“今年稍后”生效。(完)