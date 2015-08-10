金砖国家：8月10日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月10日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.3%，至887.70点。
中国股市：沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅，央企改革板块领涨
中国汇市：人民币续收平短期仍无方向，外贸下滑数据影响有限
香港股市：收盘涨跌不一，央企改革预期提振中资股
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.6%，报49,353.002点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨，此前美联储副主席的讲话激起市场预期美国利率可能不会像许多人预期的那样在9月调升，提升了投资者的风险偏好。雷亚尔兑美元终场收报3.4424/29，上日收报3.5076/81。
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南非股市和汇市：逢公共假日休市，周二恢复交易。
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印度股市：回吐早盘涨幅，收低近0.5%，创两周来最大单日跌幅，此前一位政府官员的言论引发对商品服务税(GST)议案可能不会在议会当前会期获得通过的疑虑。BSE指数 收低0.48%至28,101.72点；NSE指数 跌0.46%至8,525.60点。
印度汇市：卢比兑美元 小跌，收报63.87/63.88，上日收报63.81/63.82。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.88%至848.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.42%至461.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.93%至62.810。卢布兑欧元 涨1.36%至69.208。(完) (整理 白云; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”