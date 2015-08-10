金砖国家：8月10日股汇市收盘纵览

路透8月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月10日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.3%，至887.70点。

中国股市：沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅，央企改革板块领涨

中国汇市：人民币续收平短期仍无方向，外贸下滑数据影响有限

香港股市：收盘涨跌不一，央企改革预期提振中资股

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收高1.6%，报49,353.002点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨，此前美联储副主席的讲话激起市场预期美国利率可能不会像许多人预期的那样在9月调升，提升了投资者的风险偏好。雷亚尔兑美元终场收报3.4424/29，上日收报3.5076/81。

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南非股市和汇市：逢公共假日休市，周二恢复交易。

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印度股市：回吐早盘涨幅，收低近0.5%，创两周来最大单日跌幅，此前一位政府官员的言论引发对商品服务税(GST)议案可能不会在议会当前会期获得通过的疑虑。BSE指数 收低0.48%至28,101.72点；NSE指数 跌0.46%至8,525.60点。

印度汇市：卢比兑美元 小跌，收报63.87/63.88，上日收报63.81/63.82。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.88%至848.080点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.42%至461.33点。