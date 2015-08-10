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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 07:53 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月11日

* 头版头条:

--分析人士指出，人民币汇率的坚挺以及中国经济和金融市场的稳定，势必将重新吸引国际资本对于中国投资机会的关注。在全球金融环境较为动荡的当前时点，人民币资产仍旧有望在“危”中迎“机”。 　

* 其他:

--国家发改委下达10省区市2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资达99亿元人民币，包括吉林、黑龙江、上海、陕西、安徽、宁夏、江苏、浙江、甘肃、云南。

--国家开发银行 周一发行今年第三期开元信贷资产证券化产品，规模30.4亿元，基础资产全部为棚户区改造贷款，为国内首单棚改贷款证券化产品。

--成飞集成 公告称，控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司与常州市金坛区政府签署合作意向协议，双方拟合作在金坛区共同投资建设“中航锂离子动力电池项目”，总投资预计125亿元，建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。项目分三期建设，首期投资25亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)

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