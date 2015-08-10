《中国报摘》--中国证券报8月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--分析人士指出，人民币汇率的坚挺以及中国经济和金融市场的稳定，势必将重新吸引国际资本对于中国投资机会的关注。在全球金融环境较为动荡的当前时点，人民币资产仍旧有望在“危”中迎“机”。
* 其他:
--国家发改委下达10省区市2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资达99亿元人民币，包括吉林、黑龙江、上海、陕西、安徽、宁夏、江苏、浙江、甘肃、云南。
--国家开发银行 周一发行今年第三期开元信贷资产证券化产品，规模30.4亿元，基础资产全部为棚户区改造贷款，为国内首单棚改贷款证券化产品。
--成飞集成 公告称，控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司与常州市金坛区政府签署合作意向协议，双方拟合作在金坛区共同投资建设“中航锂离子动力电池项目”，总投资预计125亿元，建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。项目分三期建设，首期投资25亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”