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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 08:03 BJT

日本数据：7月M3货币供应额较上年同期增长3.3%--央行

路透东京8月11日 - 日本央行周二公布，日本7月M3货币供应额较上年同期增长3.3%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)：

7月 6月 5月 　上年7月

M2 +4.1 +3.9* +4.1 +3.0

M3 +3.3 +3.2* +3.3 +2.4

广义流动性 +4.3 +4.4* +4.5 +3.0

注：* 为修正值。

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

here(完) (编译 张若琪 审校)

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