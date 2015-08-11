日本数据：7月M3货币供应额较上年同期增长3.3%--央行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月11日 - 日本央行周二公布，日本7月M3货币供应额较上年同期增长3.3%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)：
7月 6月 5月 上年7月
M2 +4.1 +3.9* +4.1 +3.0
M3 +3.3 +3.2* +3.3 +2.4
广义流动性 +4.3 +4.4* +4.5 +3.0
注：* 为修正值。
参看完整图表，请浏览日本央行网站：
here(完) (编译 张若琪 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”