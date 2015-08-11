中国个股：成飞集成子公司拟参与总投资125亿元的常州动力电池项目

路透上海8月11日 - 中国四川成飞集成科技股份有限公司 周二公告称，控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司拟与江苏省常州市金坛区政府合作在金坛建设锂离子动力电池项目，项目总投资预计125亿元人民币。

公告指出，项目建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。项目分三期建设，第一期投资25亿元，建成后形成20亿瓦时的锂离子电池年生产能力。首期投资实施后，根据投资实施进展及市场情况再确定开展二、三期投资。

根据双方签定的投资合作意向协议，金坛政府将引入其作为主要出资人的投资公司与中航锂电成立项目公司，作为项目的实施主体。项目公司注册资本不超过40亿元，中航锂电以现金和技术等无形资产出资，比例不低于30%。具体注册资本及各方出资比例将在正式协议中约定。

公告称，国内新能源汽车市场的快速发展，储能行业的兴起，形成动力电池产业的巨大市场需求，在此良好的发展机遇下，子公司中航锂电与金坛政府共同推进锂离子动力电池项 目的合作，将为其在新一轮的市场竞争中取得优势地位打下基础。

成飞集成公告还指出，中航锂电计划建设洛阳产业园三期项目，项目总投资14.5亿元，建设年产15亿瓦时锂电池生产线。建成后预计年销售收入24亿元。

公告表示，截至目前，中航锂电已承担六项国家科技部863计划，完成了国家新能源汽车创新工程，完成了三元材料电池研制重大专项，磷酸铁锂180安时电池被认定为国家级新产品，公司已具备快速发展的核心竞争能力。