全球金市：中国上半年黄金产量同比增长8.37%，消费量减少1.42%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月10日 - 官方的中国新闻社周一报导称，2015年上半年中国黄金产量是228.735吨，比去年同期增加8.37%。
中国新闻社在网站上表示，上半年黄金消费量总计为561.35吨，比去年同期减少1.42%。报导引用了中国黄金协会的数据。
央行数据显示，截至6月底中国黄金储备为1,658吨，比六年多以前上次调整储备数据时增加了57%。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”