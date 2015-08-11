《香港报摘》--经济日报8月11日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴 为巩固地位，掷283亿元人民币入股苏宁云商 约两成股权。分析预料，两者合作可强化O2O（线上到线下服务），亦有助阿里巴巴增加线下网点及物流配送能力。

* 其他：

--基金互认接受申请逾一个月，有接近监管机构的消息人士表示，中证监终向北上基金申请发出接受信（acceptance letter）。按内地惯例，中证监会在发信后20个工作日至六个月批出申请，意味最快本月底香港基金有机获批登陆内地。

--东方海外 中期业绩报捷，纯利按年升近32%。署理财务官董立新指，会以保守态度审视下半年情况，但见航运市场开始有起色。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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