《香港报摘》--经济日报8月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--阿里巴巴 为巩固地位，掷283亿元人民币入股苏宁云商 约两成股权。分析预料，两者合作可强化O2O（线上到线下服务），亦有助阿里巴巴增加线下网点及物流配送能力。
* 其他：
--基金互认接受申请逾一个月，有接近监管机构的消息人士表示，中证监终向北上基金申请发出接受信（acceptance letter）。按内地惯例，中证监会在发信后20个工作日至六个月批出申请，意味最快本月底香港基金有机获批登陆内地。
--东方海外 中期业绩报捷，纯利按年升近32%。署理财务官董立新指，会以保守态度审视下半年情况，但见航运市场开始有起色。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”