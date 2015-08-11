《香港报摘》--其他报纸重要消息8月11日

* 明报：

--7月份内地股市爆发股灾，耀才证券 主席叶茂林称，股灾后内地客上客量跌两成，本地客上客量则维持。股灾后整体上客量维持每月数千人，本地占八成，内地客只占两成。

* 苹果日报：

--电话骗案近月席卷香港，被誉为国宝级的二胡大师王国潼及其歌唱家妻子李远榕近日被骗徒分别冒充邮局职员、公安、检察院人员，指他们涉嫌以诈骗、洗黑钱为由连续多次行骗，合共被骗去2,000万港元。

--欧舒丹 近日宣布，中国地区部份产品价格在8月1日起减价，减幅最多达31%。不过，减价后售价仍然贵过香港，分析料对本港化妆品店生意影响有限。

* 星岛日报：

--香港中旅集团 旗下的中国港中旅维景酒店以逾4亿英镑，收购英国布莱顿五星级酒店集团Kew Green Hotel。香港中旅总经理许慕韩表示，是次收购只是第一步，将透过Kew Green继续发展旅游业务。

* 文汇报：

--天虹纺织 中期纯利增加134.3%至2.93亿元人民币，主席洪天祝称，业绩增长是因为棉花价格较去年平稳，纱线销量大增及生产原材料下跌所致，估计下半年棉花的价格跌幅将趋稳定。（完）