《香港报摘》--信报8月11日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴 与内地电器零售商苏宁云商 以互相入股方式展开战略合作。是次合作被视为互联网O2O（Online to Offline，线上到线下）商业正式全面融合。

* 其他：

--马来西亚百货业巨头百盛集团 ，昨天宣布拟与南韩零售集团衣恋（E-Land）筹组合资公司，联手打造中国市场首间＂City Lifestyle Mall＂（城市生活广场），持股51%的衣恋将负责合营公司的管理。

--消息指，交通银行 计划让其第二大股东滙丰控股 ，于交行董事会中提名一位副董事长，作为混合所有制改革向前推进的一步。

--利郎 副主席兼执行董事王聪星表示，今年上半年旗下零售店的同店销售增长为中低单位数，7至8月增长6%至8%，有信心下半年实现高单位数增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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