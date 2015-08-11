《香港报摘》--信报8月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--阿里巴巴 与内地电器零售商苏宁云商 以互相入股方式展开战略合作。是次合作被视为互联网O2O（Online to Offline，线上到线下）商业正式全面融合。
* 其他：
--马来西亚百货业巨头百盛集团 ，昨天宣布拟与南韩零售集团衣恋（E-Land）筹组合资公司，联手打造中国市场首间＂City Lifestyle Mall＂（城市生活广场），持股51%的衣恋将负责合营公司的管理。
--消息指，交通银行 计划让其第二大股东滙丰控股 ，于交行董事会中提名一位副董事长，作为混合所有制改革向前推进的一步。
--利郎 副主席兼执行董事王聪星表示，今年上半年旗下零售店的同店销售增长为中低单位数，7至8月增长6%至8%，有信心下半年实现高单位数增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”