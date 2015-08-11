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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月11日-8月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/11 美国 发售三年期公债 8/11 日本 标售30年期公债 8/11 英国 标售2058年到期通膨保值公债 8/12 美国 发售10年期公债 8/12 意大 标售国库券

利 8/12 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 8/13 美国 发售30年期公债 8/13 日本 标售五年期公债 8/13 日本 标售三个月期贴现国库券 8/13 意大 标售中长期债券

利 8/17 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/18 日本 标售20年期公债 8/18 西班 标售六个月和12个月期国库券

牙 8/18 日本 标售12个月期贴现国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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