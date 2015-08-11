企业并购：渤海租赁就以26.4亿美元收购Avolon进入排他性谈判

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦8月10日 - 中国渤海租赁股份有限公司正在就以26.4亿美元收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon Holdings 进行排他性谈判。此前上调了要约价格以压过竞购对手报价。
该交易对Avolon总体估值76亿美元。交易完成后，渤海租赁将持有Avolon 100%股权。Avolon的规模在全球飞机租赁公司中排名第11位。
每股32美元的收购价较7月稍早接洽时提出的要约价高出1美元，较Avolon上周五收盘价28.76美元溢价11.3%。同时较身份不明的竞购方每股出价高出2美元。
Avolon周一收盘涨5%至30.20美元。
渤海租赁和Avolon可在9月7日前展开协议磋商。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”