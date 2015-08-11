《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月11日

*工商时报：

--输出入银行组建平台，将力拚海外重大工程建设技术出口融资。据了解，财政部日前指示输银研议〞系统整厂输出及专案联贷平台计划〞，并已正式将草案内容报送财政部，对此财政部将在本月中下旬找八大公股银行开会指示各大行库全力配合。

--针对惠誉信评7月底发布的国票金控 最新评等结果，维持与去年相同的A+，但却指出如果国票金完成收购三信商银，对未来信用评等可能产生负面影响。对此国票金强调，收购三信商银主要是基于长期经营综效考量，收购后的立即冲击应是〞必须忍受的短痛〞。

--金管会公告将原本券商只能替海外100%控股的子公司提供资金贷放及背书保证的部分，调整为只要持股50%或具有实质控制力；且海外子公司要发认购售权证时，台湾母公司可以为其担保，其门槛同样也从原本的100%降为50%。

*经济日报：

--据统计，五大寿险公司中的国泰、富邦、南山、新光，均已公布前七月获利，选择按季公布数据的中寿尚未揭露，按法人估计，加计中寿 在内的五大寿险公司，前七月获利将突破千亿台币以上。

--大陆投资环境剧变，台商投资纠纷案随之增加，一般台商担心大陆人治色彩浓厚，导致法院判决不公，而选择仲裁途径解决。广东汕头仲裁委台商协会仲裁联络处主任张吾军呼吁，大陆增设台商协会仲裁联络据点，有助提升大陆投资环境。

--替金融业布局亚洲扫除路障，金管会银行局长先前赴印尼递送双边监理机关签订监理合作备忘录（MOU）草稿，争取双方签订MOU，争取国泰人寿等本地的金融业者参股当地银行持股上限，可提高到25%以上。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。