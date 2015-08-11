《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日

**上海证券报**

--记者从业内获悉，国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛，以促进行业优胜劣汰，而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划。目前，该计划第一个获批项目已花落大同，另有多个省市在筹划申报，计划至少连续实施三年。

--6月中旬开始的大调整考验着私募的风控能力，年内诞生的110只阳光私募遭遇清盘，其中，寿命最短的1只阳光私募产品成立不足1个月。今年以来清盘的阳光私募接近800只。

--上证报资讯统计，今年房企境内公司债发行额已达到2,141亿元人民币，而房企海外债券的发行金额则下降四分之一。且房企境内发债的票面利率大大降低，今年以来的平均利率为5.65%，相比去年的7.56%降低了25%以上。

--中国财政学会副会长贾康表示，应理性看待房地产税具有促使房地产业供需平衡并增加有效供给、推动地方政府职能转变并加强财源、调节国民收入分配并优化财产配置、提升直接税比重从而减少税收痛苦等有利于经济发展的五大正面效应。

**21世纪经济报道**

--中远集团内部人士透露，国资委此前召集中远集团与中海集团高层开会，要求启动两大航运央企重组工作；中海集团一位高层则透露，中远与中海集团的重组或倾向于成立国有资本投资运营公司。 (完）