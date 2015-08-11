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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 08:42 BJT

《全球汇市》欧元续涨，商品货币受原油与铜反弹提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1019 1.1016 0.03 -8.91 1.2097

美元/日圆 124.59 124.61 -0.02 4.29 119.68

欧元/日圆 137.29 137.31 -0.01 -5.46 144.78

美元/瑞郎 0.9829 0.9836 -0.07 -1.13 0.9941

英镑/美元 1.5588 1.5586 0.01 0.10 1.5573

美元/加元 1.3003 1.3000 0.02 11.92 1.1618

澳元/美元 0.7415 0.7410 0.07 -9.22 0.8168

新西兰元/美元 0.6616 0.6613 0.05 -15.15 0.7797

澳元/日圆 92.380 92.340 0.04 -5.47 97.750

新西兰元/日圆 82.430 82.420 0.01 -11.84 93.310

英镑/日圆 194.21 194.22 -0.01 4.50 186.38

澳元/新西兰元 1.1198 1.1182 0.14 6.96 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张涛/杜明霞/张若琪/王丽鑫)

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