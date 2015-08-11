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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 08:37 BJT

《台湾重要政经日程》--8月11日

=====================今日重要政经消息==============================
    8/11(二) 
    --12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币。     
    --14:00 广达         投资人说明会。
 
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    8/13(四)
    --12:30 央行代财政部标售财104-7期国库券，数额250亿台币，期限91天期，8/14(五)发行。
    
   *8/17(一)
    --16:20  央行公布7月人民币存款数据。
    
   *8/19(三)
    --国泰投信举行中国高收益债券基金记者会。
    
    8/20(四)
    --16:00 经济部公布7月外销订单，上月为年衰退5.8%。  
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。  
         
    8/24(一) 
    --08:30  主计总处公布7月失业率，上月为3.76%。
    --16:00  经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月为下跌1.35%。
    
    9/4(五)
    --16:10 台湾央行公布8月底外汇存底。上月底为4,219.56亿美元。   
    
    9/7(一 )
    --16:00 台湾财政部公布8月出口数据，上月年跌11.9%。
    
    9/8(二)
    --08:30 主计总处公布8月消费者物价指数，上月为下跌0.66%。
    --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
    
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    2016年  
      
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。
    
    注：*代表新增。(完)     

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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