中国金融：国开行发行国内首单棚改资产证券化产品，规模30.4亿元人民币

路透北京8月11日 - 中国国家开发银行 周一发行2015年第三期开元信贷资产证券化产品，规模30.4亿元人民币，基础资产全部为棚户区改造贷款。该产品是中国首单棚改贷款证券化产品，也是中国首次通过注册制发行的对公贷款证券化产品。

国开行刊登在其官网的新闻稿称，本次棚改贷款证券化产品发行分为三个优先档和一个次级档，采用簿记建档方式发行，优先档加权期限分别为0.43年、1.67年、3.39年，中标利率分别为3.5%、4.05%、5.4%，认购倍数达1.59倍。

“对探索通过证券化方式盘活存量资产，为棚改建设提供可持续的资金支持具有积极意义。”新闻稿称，下一步国开行将继续发挥开发性金融引领作用，促进中国资产证券化发展。

新闻稿并称，截至目前，国开行已累计发行17单证券化产品，规模共计1,461.18亿元。