中国新债：陕西省定向发行总额202.35亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透北京8月11日 - 中国陕西省财政厅周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额202.3539亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券110.1053亿元，专项债券92.2486亿元。各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

陕西省本次定向发行的一般债券期限包括三年、五年、七年和10年四种，利率分别为3.32%、3.66%、3.97%和3.98%。发行规模上，三年期为22.0216亿元，五年及七年均为33.0313亿元，10年为22.0211亿元。

专项债券三、五、七和10年，利率依次为3.32%、3.66%、3.97%和3.98%；发行量各为18.4502亿元、27.6744亿元、27.6744亿元及18.4496亿元，利率和较下限上浮幅度与一般债券相同。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 侯向明； 审校 吕雯瑾)