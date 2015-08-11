港报社评：中港警方合作，岂止遏电话骗案--经济日报8月11日

本港电话骗案日益猖獗，涉案金额已逾亿元，市民固应提高警惕，警方则要加强与内地合作追查。随着中港民间互动日趋频繁，中港警方合作须更制度化，应对层出不穷的跨境罪案。

有本港老妇被自称内地执法机构人员的骗徒，透过电话骗走2,000万元，此案涉款巨大，惟仅近日猖獗的电话骗案的冰山一角。警方指今年首7个月电话骗案达2,371宗，较去年同期急增7成，涉案总金额更逾1.7亿元，较去年同期大增6.7倍。本港警方已派员上京，和内地公安部商讨打击电话骗案。

要防止电话骗案发生，最老生常谈、但亦最重要的，是市民自己要对可疑电话提高警觉性，并注意家人尤其长者的异常举动，以防受骗破财。本港警方亦责无旁贷，应加强和内地合作打击电话骗案，因骗徒往往冒充中资机构、内地政府机关行骗外，致电港人行骗的骗徒亦可能身处内地，并利用内地银行帐户清洗犯罪得益，因此电话骗案的本质，实是严重的跨境罪案。

要打击电话骗案，本港警方与内地公安部门，应更深入交换有关罪案的情报，并就调查涉案资金跨境流动，以至日后如何移交罪犯，将被骗款项归还事主等，制定中港之间的警务合作计划。如几年前台湾亦曾爆电话骗案风潮，终在两岸警方合作侦办下渐趋收敛，显示只要中港合作，应可有效打击电话骗案。

中港警方的挑战除要遏止跨境电话骗案，更关键是建立更为制度化、恒常化的合作机制，除重大案件外，亦应定期交换罪案情报，以便及早洞察跨境罪案的新趋势，尽早扑灭。此既避免在跨境罪案不断蔓延、受害者众后才出手打击，徒惹「后知后觉」之疑；亦因中港关系高度敏感，中港警方合作若能制度化，则有利提高透明度，避免因合作欠透明横生不必要的政治枝节。

对本港警方而言，当务之急是和内地公安部门合力遏止电话骗案，惟本港警方更应藉此契机，建立两地警务合作的制度，如此才能对跨境罪行防患未然，还中港两地市民良好治安。（完）

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