表格：2015年台湾上市公司现金股利发放日程表

路透台北8月11日 - 台湾上市柜公司自7月下旬将密集发放现金股利。8月中旬陆续仍有台塑 、联电 及台化 等企业将派发现金股利，造成市场资金波动。

根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达1,166.83亿台币的现金股利已于7月23日发放。

据央行最新统计至7月22日止，上市柜公司今年将配发8,367.08亿台币现金股利；分别为7月为3,207.19亿、8月4,315.21亿、9月779.04亿及10月6.65亿。