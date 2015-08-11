欧洲金融：大型银行强化资本比率，讨好监管方和投资者

瑞典银行和瑞典商业银行(Handelsbanken) 市净率(股价净值比，市账率)为2倍，瑞银和北欧联合银行为1.6倍，莱斯银行1.2倍。而欧洲普遍市净率均值为1。

德意志银行 股价较股本净值折价40%，且是少数几家上半年资本状况变差的银行之一。

西班牙桑坦德银行 、瑞士信贷 和德意志银行仍是最受关注的大型银行。投资者和分析师曾表示，瑞信和德意志银行的新执行长今年稍晚或2016年初可能决定增资。

分析师称，法国农业信贷(Credit Agricole) 、法国兴业银行(Societe Generale) 和意大利裕信银行(UniCredit) 也可能因改善资本率的措施而受益。

据路透计算，这些银行的普通股权益比率低于欧洲24家最大型银行平均的13.2%，北欧几家银行该比率较高，拉高了均值。

由于担心并非所有银行的资本状况都有同等的可比性，投资人还关注资本的质量及总额。

贝伦贝格银行的分析师估计，欧洲有超过150条各国自行斟酌的不同标准，会影响资本总额和质量测算。

尤其若是银行的新监管方--欧洲央行不再让业者把递延税项资产计入核心资本的话，意大利和西班牙的银行帐面都可能有所减损。

“过去几年部份银行用来增加资本水平的一些措施，使帐面数字比实际数字美化，” NN Investment Partners高级投资经理Paul Vrouwes表示。“如果欧洲央行要求银行不能再使用这些额外的资本拉抬措施，那么和其他保留盈余或提高资本的财务体质强劲的银行相比，那些(使用额外资本拉抬措施的)银行的财务数字可能就显得很糟。”

欧洲银行业者资本相关图表，请参阅

link.reuters.com/gyb45w(完) (编译 王丽鑫/白云/许娜/张若琪 审校 张荻/王兴亚/李婷仪)