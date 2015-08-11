《交易视点》台债短线可能有卖压或获利了结卖盘--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因经济状况不明，债市多头气氛浓厚，惟短线上跌幅已深，5年券跌破0.90%与28天定存单利差仅存3基点，而10年券也跌破部分银行定储利率，短线上有机会出现银行卖压或获利了结卖盘而出现反弹。另需观察在台湾半导体龙头台积电公布7月营收后，表现优于市场预期，可望带动台股反弹，让近期与台股连动关系高的债券殖利率承受压力，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.35%-1.45%，五年券104/9期 则在0.90%-0.95%。
美债方面，在美元指数稍稍回落，让原物料价格得以喘息，使得美债长端殖利率对此反应而上扬，若原物料价格能走稳较有机会达到FED的通膨目标，长端将不若先前强势。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”