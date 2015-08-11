《交易视点》台债短线可能有卖压或获利了结卖盘--元大宝来证

路透台北8月11日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因经济状况不明，债市多头气氛浓厚，惟短线上跌幅已深，5年券跌破0.90%与28天定存单利差仅存3基点，而10年券也跌破部分银行定储利率，短线上有机会出现银行卖压或获利了结卖盘而出现反弹。另需观察在台湾半导体龙头台积电公布7月营收后，表现优于市场预期，可望带动台股反弹，让近期与台股连动关系高的债券殖利率承受压力，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.35%-1.45%，五年券104/9期 则在0.90%-0.95%。