全球金市：金价接近三周高点，市场对于美联储能否9月升息生疑

美元兑一篮子货币 从4月以来高点回落，之前周五公布的美国7月非农就业数据逊于预期，使美联储最早下月升息变得没有那么迫切。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国经济状况基本恢复正常，美联储的升息决定应该会很快到来。

美联储副主席费舍尔表示，美国通胀“极低”，但只是暂时如此，而且经济已接近充分就业。

官方的中国新闻社周一报导称，2015年上半年中国黄金产量是228.735吨，比去年同期增加8.37%。

希腊及国际债权人周一力求达成数百亿欧元的新救援协议，让希腊维持财政运转，并能在数日内向欧洲央行进行偿款。 (完)

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