全球金市：金价接近三周高点，市场对于美联储能否9月升息生疑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美元兑一篮子货币 从4月以来高点回落，之前周五公布的美国7月非农就业数据逊于预期，使美联储最早下月升息变得没有那么迫切。
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国经济状况基本恢复正常，美联储的升息决定应该会很快到来。
美联储副主席费舍尔表示，美国通胀“极低”，但只是暂时如此，而且经济已接近充分就业。
官方的中国新闻社周一报导称，2015年上半年中国黄金产量是228.735吨，比去年同期增加8.37%。
希腊及国际债权人周一力求达成数百亿欧元的新救援协议，让希腊维持财政运转，并能在数日内向欧洲央行进行偿款。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”