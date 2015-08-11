更正- 香港个股：德昌电机斥资近8.7亿加元收购汽车零部件制造商世特科国际

(内文第五段有误，世特科国际截至2014年度EBITDA应为＂8,180万加元＂)

路透香港8月11日 - 香港电动马达生产商--德昌电机控股有限公司 周二宣布，将斥资高至8.67亿加元（约6.59亿美元）收购加拿大汽车零部件制造商--世特科国际，料收购将于今年第四季内完成。

公司的声明称，世特科国际产品包括精密发动机泵、变速箱泵及粉末金属部件，为汽车原始设备制造商及其一级供应商提供服务。

收购价根据世特科国际的总企业价值8亿加元而厘定，包括预计股权价值2.798亿加元（可调整）；7.75%优先抵押票据之本金金额3.825亿美元；其他类似债务之负债承担共1,660万加元。

世特科国际总部设于加拿大安大略省，雇员人数超过2,000人。在北美、欧洲和亚洲设有九个生产基地，当中包括由汉拿世特科合资企业拥有的两家位于中国和韩国的厂房，世特科国际持有该合资企业30%股权。

世特科国际截至2013年及2014年12月底止年度的除息、税、折旧及摊销前溢利（EBITDA）分别为9,430万及8,180万加元。

德昌电机表示，通过收购以取得世特科国际的泵技术及粉末金属专门技术，有助公司于快速增长的汽车业市场部分，为客户提供集成电动机泵解决方案。此外，是次收购能显着增加集团于目前需求强劲的北美地区汽车市场之业务比重，同时提供一个于欧洲和亚洲具吸引力的长期发展平台。

公司并指，撇除一次性收购交易之成本，收购预期在完成后第一个财政年度为其带来盈利提升。

德昌电机周一收报26.4港元，过去一个月累计涨近6%。（完）

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