港报社评：适度有为非新猷，用权不当万事休--信报8月11日

积极不干预政策是上世纪80年代的产物，由港英时代的财政司夏鼎基提出，如此构思又继承自前任财政司郭伯伟。鼓吹＂小政府、大市场＂的积极不干预政策被喻为自由经济的最佳示范，特别受到美国经济学泰斗佛利民推崇。春去秋来事隔多年，积极不干预政策在香港是否仍然存在呢？2006年9月，时任行政长官的曾荫权表示，积极不干预政策是＂很久以前的事＂，特区政府并不奉行。同年10月，佛利民在《华尔街日报》发表文章，抨击特区政府让积极不干预政策夭折，香港不再是自由经济的闪亮象征。不幸地，仅相隔一个月，佛利民以94岁高龄病逝于三藩市，有人不太庄重地戏称＂曾荫权激死佛利民＂。

2006年至今九年了，现任特首梁振英日前接受新华社专访指出，面对激烈的国际竞争，特区政府应该放弃过时的积极不干预思维，必须＂适度有为＂地引导和配合企业。梁特首透露，打算设立专门机构，在香港推动＂一带一路＂的国家战略，下半年会亲自率团考察。

莫说曾荫权早已讲过特区政府不奉行积极不干预政策，再早一任的特首董建华亦以实际行动昭告天下，政府满腹鸿图大计时刻企图干预市场，8.5万个房屋政策是当时最显着的例子，＂不提等于不存在＂乃后话。换言之，梁振英声称放弃过时的积极不干预政策，严格来说只是萧规曹随，不是什么振聋启聩的新猷，毕竟这个香港的闪亮象征名存实亡久矣。

梁振英在访问中指出，＂一带一路＂覆盖60多个国家，香港正研究优先选择哪些国家和合适产业。他认为，除了贸易物流、金融、旅游、专业服务等龙头产业外，一些较偏门的农业、畜牧业、养殖业，甚至重工业都＂走出去＂，香港要强化＂超级联系人＂功能。

被形容为中国版马歇尔计划的＂一带一路＂确是香港背靠祖国的经济机遇，要是能够发挥近水楼台先得月的优势，未尝不是＂一条财路＂。然而，志切于适度有为的梁振英政府始终难以摆脱一个极大的疑虑，中港矛盾日益尖锐的社会环境里面，政治取态两极化，动辄得咎的弱势政府怎样强化＂中港融合＂而不被反对派扯后腿？光是设立一个创新科技局，梁振英出尽九牛二虎之力也在立法会三度触礁，设立专门机构推动＂一带一路＂云云，恐怕又要面对泛民议员的不合作运动。

综观回归之后18年的特区政府，适度有为可说是历任特首的施政理念，没有一个例外；却奈何，18年来香港在经济发展方面愈来愈落后于传统竞争对手新加坡。较早前，连董建华也不无慨叹地承认，新加坡的人均GDP已经超出香港40%，归根究柢是香港内耗不断，很多事项皆停滞不前。

内耗不断，孰令致之？建制派当然可以诿过于专唱对台戏的反对派，可是平心而论，如果现届政府有足够的政治智慧，释出善意平衡各方各面的利益冲突，而不是摆出一副敌我分明的战斗格，香港未必会蹉跎岁月至如斯难堪的局面。就以早前一日之间撤换两位局长为例，全国人大常委范徐丽泰讲得甚具启发性，她说行政长官手握大权，但不应该有权则用到尽；用权考验当权者的政治智慧，用权得宜，政通人和，用权不当，万事俱休！

适度，是不愠不火，恰当掌握平衡方寸；有为，是关顾全局的有所为有所不为。特区政府的领航员做得到吗。（完）

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