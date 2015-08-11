港报社评：电话骗案猖獗成公害，警与内地合作速破案--明报8月11日

今年以来，电话骗案持续增加，特别是由7月开始，举报超过800宗，涉及约1.2亿元。除了警方接获的报案之外，不少市民都有接过这类电话的经验，情况可以用骗徒无孔不入来形容。事态不仅使一些人无辜遭受损失，也有迹象显示骗案对市民之间、市民与公权力之间的互信，构成一定冲击以至破坏。由于这类骗案跨境涉及内地，本港警方与内地公安部门要通力合作，尽快破案，把骗徒绳之于法，使电话骗案不再困扰香港市民。

近日互联网上疯传一张抬头由廉政公署发出的函件，称＂到访不遇＂，要求收信人见字后，在办公时间致电到指定电话号码与职员联络。由于电话骗案使人对＂官方信誉＂起疑，网民对这封函件的真伪，随即引发热议。据了解，有关函件确实由廉署发出，事态反映电话骗案损及市民与公权力的互信，这是一例。内地一些光怪陆离现象，不少都与伪冒或弄虚作假有关，造成内地社会相互之间信任程度甚低，电话骗案具备了同类事态的特征，对香港社会互信的破坏，不宜忽视。

根据已经发生的电话骗案，最初是骗徒盲打乱撞的＂猜猜我是谁＂或虚假绑架，可是这些招数较容易识破，骗徒已经少用，进而以＂进阶＂行骗手法，继续骗财。近期，发现较多的是骗徒假扮速递公司人员，指受害人包裹内有违禁品，并转接电话到假冒的＂内地官员＂，要求事主交出个人资料和网上理财密码等，以证清白，或直接要求对方存钱到内地户口。此外，骗徒甚或假扮银行、中联办、证监会、特区政府部门和内地公安人员等，利用手机应用程式显示相关机构的电话号码，使市民信以为真，从而骗取市民个人资料和金钱。

今年首7个月，警方接获电话骗案接近2400宗，受害市民损失金钱总额约1.75亿元；单以7月计为838宗，平均每日约27宗，其中超过300人蒙受损失，每人平均被骗约42万元。昨日最新揭发的一宗，是一名73岁的老婆婆接获一名男子来电，自称是一个机构的人员，指婆婆涉及内地一宗案件，其后转驳给一名自称内地执法机构的男子接听，多次要求婆婆存入金钱到一个内地银行户口，以处理案件，共涉及约2000万元。这位婆婆的遭遇，与近期电话骗案受害人的案情，如出一辙。

今次电话骗案来势凶猛，主要是骗徒许多时候掌握了受害人部分资料，例如可说出名字和身分证明文件部分号码等，使受害人或其家人信以为真而听从摆布。迄今所知电话骗案主要来自内地，至于骗徒如何得到受害人一些基本资料，此乃关键所在。电话骗案在香港已经成为公害，而近期在广东省内茂名、惠州和湛江三市的电白、茂南、博罗和吴川4地，同时展开专门打击电讯诈骗集团行动，拘捕35名疑犯。由此看来，这类骗案在内地也甚为猖獗。

本港警方就电话骗案，先后拘捕了几个人。不过，昨日到北京参与公安部打击电话骗案会议的警务处刑事及保安处长罗梦熊表示，被捕者都是小脚色，他还以产业化来形容行骗集团的组织和运作。然而，即使行骗集团手法再高妙，他们在行骗过程中，肯定会留下不少＂手指模＂，当局循此侦查，相信骗徒最终会无所遁形。由于骗案重要部分都在内地，例如受害人大多存款到内地银行户口，因此需要内地公安与本港警方合作；北京公安部已经介入此事，对捣破电话行骗集团，可以保持审慎乐观。

除了警方与公安合作之外，本港一些机制亦应该及早调整，以压缩行骗集团的活动空间。例如来电显示页面增加代表从外地来电的＂+＂符号，让市民提高警觉，识别可疑电话，此做法对市民提供具体协助，应该尽快实施。另外，警方早前捣破一宗以中介公司为名，透过推销电话讹称可协助提高借贷评级，以取得优惠借贷条款，从中骗取保证金达480万元的案件，而近日金管局向银行发出指引，要求银行在包括私人贷款及信用卡等无抵押的个人消费贷款业务上，停止利用中介公司转介业务，以减低电话推销行骗的风险。这是适时恰当的做法，改善诸如此类机制，可减少市民受骗的机率。（完）

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