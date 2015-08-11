港报社评：增海滨人流忌变弥敦道--星岛日报8月11日

有份管理星光大道的财团，透过非牟利机构向城市规划委员会提交活化尖东海滨的建议，却招来不少反对意见。财团的建议有助把挤拥不堪的星光大道人流，朝红磡方向疏导，有机会重新带旺尖东，但切勿忽略维持尖东至红磡海滨的悠闲风味。 数十年前当局搬走尖沙嘴火车站和漆咸军营，加上填海发展成尖东旅游和商业区，曾经兴旺过一段时日，后来风头被广东道一带的尖沙嘴西部抢去了，尖东的消费场所比以往冷清得多。 现时尖东海滨长廊由尖沙嘴码头开始，可以通到红磡海滨，或者分岔到红磡东铁站。当中，尖沙嘴码头至星光大道游人如鲫，红磡段亦多居民休憩，就是当中尖东一段特别少人。

尖东的规划特色是多酒店和商厦而缺乏民居，消费活动因而主要靠外来客和当地上班一族。非牟利机构「持续发展有限公司」向城规会提交的建议，是在尖东海傍增建一层观景台，以及楼高两层的食肆和商店，和介绍本地电影发展史的展览馆，把星光大道的吸引力延伸过来，在另一端则做好与红磡车站的连接，方便旅客下车后徒步到海滨，不必像现时般要经过一段隐蔽转折的小巷和石级。 不过，有关构思影响部分在当地经营的商户，例如有酒店和食肆担心景观受阻，又有商店忧虑日后游人路线格局转变会影响生意。城规会收到不少商户反对意见，反映了不同的利益考虑。问题症结在如何能够做到两利局面，方便人流来往尖东心脏区与海傍，促成海旁人流带旺整个尖东。 市民则更加关心海旁人流激增，会否破坏原有的悠闲风味。市民和游客到此散步，喜欢在这段长廊缓跑，原因是海风送爽兼游人不多。现时海滨长廊的确可以容纳较多的游人而不失其特色，市民担心过犹不及，全盘移植星光大道的熙来攘往，形成一条＂海边的弥敦道＂。 澳洲雪梨活化达令港，两岸的消费娱乐设施、散步径、博物馆，由于地方宽敞，增加人气之余保持悠闲感觉，游人得以舒畅身心，摆脱城市的压逼感。这个发展模式，成为活化维港两岸、方便市民和游客亲近维港的参考。 不过，尖东的地理空间远比达令港狭窄，部分反对尖东海滨发展构思者，担心搞得太多姿多采，热闹有余却空间不足，反而把压逼感带到海边，破坏现时漫步海滨的感觉和乐趣。 增加一层观景廊的构思，有助增加海滨姿采和游人容量。不过，在吸引人流之余，须避免但求热闹而太过繁杂，确保海滨的悠闲和空间魅力。 （完）