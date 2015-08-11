芝加哥期市：玉米期货在上日大涨后回落，天气担忧限制跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国农业部(USDA)在一周作物成长进度报告中称，美国玉米作物优良率为70%，与前一周持平。交易商此前预期优良率将下滑1个百分点。
美国大平原的天气预期将转为对作物生长不利，有可能对玉米和大豆作物造成损害。
大豆优良率为63%，也与前一周持平。
分析师称，由于美国南部及东部种植区春季遭遇严重洪灾，预计农业部将下调对大豆单产种植面积预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 521.25 -4.25 -0.81% +2.11% 540.28 57
CBOT玉米 397.50 -3.50 -0.87% +3.58% 412.23 56
CBOT大豆 988.50 -6.00 -0.60% +2.62% 986.28 67
CBOT稻米 $11.80 -$0.06 -0.51% +3.24% $11.12 75
美国原油 $44.75 -$0.21 -0.47% +2.01% $49.81 31
汇率
欧元/美元 $1.103 $0.001 +0.11% +0.57%
美元/澳元 0.743 0.002 +0.26% +0.18%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 白云/李婷仪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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