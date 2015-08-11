芝加哥期市：玉米期货在上日大涨后回落，天气担忧限制跌幅

美国农业部(USDA)在一周作物成长进度报告中称，美国玉米作物优良率为70%，与前一周持平。交易商此前预期优良率将下滑1个百分点。

美国大平原的天气预期将转为对作物生长不利，有可能对玉米和大豆作物造成损害。

大豆优良率为63%，也与前一周持平。

分析师称，由于美国南部及东部种植区春季遭遇严重洪灾，预计农业部将下调对大豆单产种植面积预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 521.25 -4.25 -0.81% +2.11% 540.28 57

CBOT玉米 397.50 -3.50 -0.87% +3.58% 412.23 56

CBOT大豆 988.50 -6.00 -0.60% +2.62% 986.28 67

CBOT稻米 $11.80 -$0.06 -0.51% +3.24% $11.12 75

美国原油 $44.75 -$0.21 -0.47% +2.01% $49.81 31

汇率

欧元/美元 $1.103 $0.001 +0.11% +0.57%

美元/澳元 0.743 0.002 +0.26% +0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 白云/李婷仪)