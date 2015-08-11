《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后走高，沪市上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆在东京汇市定盘之后走高，有残余的定盘美元需求；沪市再次走高。
* 大宗商品也有乐观表现，上海期胶涨逾3%；日经指数涨0.5%
* 美元/日圆高见124.83，超过前夜高点124.78；早盘低点124.52
* 125.00之前仍有卖单，那里有大量期权到期，止损单设在125.10以上
* 目前看来，从124.50附近开始往下有买单，在124.00有大量买单聚集 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”