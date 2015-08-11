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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 09:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘后走高，沪市上涨

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* 美元/日圆在东京汇市定盘之后走高，有残余的定盘美元需求；沪市再次走高。

* 大宗商品也有乐观表现，上海期胶涨逾3%；日经指数涨0.5%

* 美元/日圆高见124.83，超过前夜高点124.78；早盘低点124.52

* 125.00之前仍有卖单，那里有大量期权到期，止损单设在125.10以上

* 目前看来，从124.50附近开始往下有买单，在124.00有大量买单聚集 (完)

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