更新版 1-台湾央行：逾三年以来首见调降隔拆利率，市场认为央行宣示将持续宽松

(新增历史资料和交易员评论)

路透台北8月11日 - 台湾央行调降委托银行代收隔夜拆款利率，自上日的0.388%调降至0.386%。根据资料，这是逾三年来央行首见主导隔拆利率变动。分析师则认为，调幅微小，但央行主导短率走低意图明显，宣示政策持续宽松。

一位不愿具名的央行官员对路透表示，近来经济数据不好因而容许短率下调。

凯基投顾总经分析师蔡耀德称，〞央行在打预防针，会持续宽松，不过目前尚未看到央行会降息的迹象。〞

根据历史资料，近三年以来台湾的银行间隔夜拆款利率一直维持在0.388%左右的水位，变化不大。

2012年每日隔拆的收盘利率在4-6月间到达过0.508%的水位，6月初更曾来到0.523%的高位。当年因为台湾的油价与电价双双上涨，令物价蠢动，当年央行也主导了隔夜拆款利率的上行，调高委托银行代收隔夜资金利率。

周五主计总处将公布第二季经济成长率统计值，并公布全年预估。分析师认为，官方可能调降全年经济成长率。

台湾主计总处7月底公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。

**公债殖利率大跌**

蔡耀德认为，目前金融市场对台湾今年GDP的预估还没有全部下修来，凯基投顾则在先前已下修台湾今年经济成长率至约2%的水位。

〞我们觉得(GDP)下行风险很大，今年只保守看(成长)2%而已。〞他称。

另外一位民营银行交易主管则认为，隔拆利率由0.388%调降到0.386%，对市场多是心理层面的影响。

〞等于央行宣示宽松会持续，看起来就算不降息，宽松也会持续，原本市场以为台湾会升息，但现在不要说今年，就算明年也看不到了。〞前述民营银行交易主管说。

消息出来令公债价格下行，本地时间09:52，10年券104/5 殖利率大跌5.47基点，报1.3205%。