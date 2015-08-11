中国货币市场：隔夜回购利率上行供给略收缩，人民币走贬扰动暂有限

路透上海8月11日 - 中国银行间市场周二早盘资金面平稳，隔夜、七天回购利率一涨一跌，幅度有限。交易员称，整体而言资金面宽裕局面延续，市场需求仍集中于隔夜，但大行融出略有收缩，加之开盘价上涨引导，隔夜回购加权利率继续出现2bp（基点）左右升幅。

他们并称，早间人民币中间价大幅贬值，对境内流动性的影响还不好判断，后续还需观察人民币汇价走势、资本流动情况及央行会否有更多政策动作配合。

上海一券商交易员称，早盘资金面平稳，“大行出得稍微少点，但还算一切正常吧”。

上海一银行交易员亦表示，感觉近日融出收缩主要在隔夜品种，其他期限的资金供应仍较为充裕。

她并补充，今日人民币大幅贬值令人意外，其对于资金面的影响还有待观察，需要关注人民币后市汇价走势如何、会否出现资本流出，以及央行会否有一些流动性投放的措施；短期而言货币市场所受影响还不会太明显，“需要时间消化，流动性预期还不一定改变，但心态上可能会稍微谨慎一点”。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

华创证券宏观研究团队的分析称，人民币兑美元汇率走贬，未必会导致大规模的资本外逃，但显然对国内流动性是边际上收紧的。再考虑到地方债之后的陆续推进，以及新近专项金融债的发行，央行提供流动性对冲也许就是不可避免的，央行全面降准或定向再贷款的概率进一步增加。

公开市场方面，中国央行今日进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作规模与上周同期相同，中标利率持平于2.50%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5680 1.5489 +1.91

七天 2.4021 2.4102 -0.81

14天 2.5068 2.5147 -0.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7000 1.1150 +58.50

七天 1.8050 1.2050 +60.00

14天 1.8000 1.4000 +40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.5700 1.5500 +2.00

七天 2.4000 2.4200 -2.00

14天 2.5300 2.5200 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.5860 1.5570 +2.90

七天 2.4630 2.4550 +0.80

三个月 3.1180 3.1223 -0.43