更正-台湾汇市：台币实质交投创近七个月新低，受人民币及韩元贬值带动

(第五段提及的＂2015年8月20日＂起，请改为＂周二＂起)

路透台北8月11日 - 台币兑美元 周二早盘实质交投创近七个月盘中新低。交易员表示，台币盘初在美元走弱、韩元翻扬及股市上涨带动下，呈升值格局，惟受人民币重贬、韩元跟着走低冲击，台币瞬间由升转贬，摔破31.800价位。

交易员指出，今天盘初台币随着韩元走升，实质交易价格一度升破31.600，至31.555；但受大陆人行引导人民币走贬，台币由升转贬，最低跌到31.880。

〞人民币贬值啊，现在一团乱，大家都忙翻了，整个交易室都闹哄哄的。〞一位汇银人士说。

上午10:35时，台北外汇经纪商成交量达6.50亿美元，超越周一全日的5.59亿美元。

中国央行周二宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

当地时间10:38时，台湾股市 上涨0.16%，报8,481.23点。韩元兑美元 报1,170.7。上日收在1,163.20。

台币今日盘中最低贬至31.880；创近七个月新低，此次前低位在2013年1月12日，当日盘中最低位在31.936。

台币早盘实质交易区间落在31.555-31.880；上日交易区间在31.632-31.701。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今天一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大；一个月美元/台币远汇 报32.050/32.070，上日收在31.580。

美元兑欧元周一走低，因对全球经济的乐观情绪促使长期看涨美元的交易商缩减美元/欧元多头头寸。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.650-31.900

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