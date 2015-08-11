中国热股：航空股早盘跌幅居前，因人民币贬值将令其产生汇兑损失

路透上海8月11日 - 在中国央行对人民币中间价进行市场化改革，并一次性贬值近2%后，中国股市航空股周二早盘跌幅居前，三大航空股跌幅均超过3%。分析师认为，航空公司因购买飞机而有着大量美元负债，人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。

中国央行周二宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，较上日中间价出现了接近2%的贬值，报6.2298元。在即期市场上，人民币兑美元 最低报6.3360元，现报6.2960,上日收市价为6.2097。（完）