中国热股：航空股早盘跌幅居前，因人民币贬值将令其产生汇兑损失

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月11日 - 在中国央行对人民币中间价进行市场化改革，并一次性贬值近2%后，中国股市航空股周二早盘跌幅居前，三大航空股跌幅均超过3%。分析师认为，航空公司因购买飞机而有着大量美元负债，人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。
本地时间10:34分钟,东方航空 跌4.22%，南方航空 跌3.76%；中国国航 跌3.92%。
中国央行周二宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，较上日中间价出现了接近2%的贬值，报6.2298元。在即期市场上，人民币兑美元 最低报6.3360元，现报6.2960,上日收市价为6.2097。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”