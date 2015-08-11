澳新汇市：人民币意外贬值打压澳新货币大跌，油价上涨提振加元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国央行周二稍早宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，较上日中间价出现了接近2%的贬值，报6.2298元，为历史最大降幅。
澳元周一本已承压，因油价上涨引发加元跳升。
澳元兑加元 本周已累计下跌0.015加元至0.9600加元。新西兰元 表现也不佳，两日累计跌1.3%至0.8570加元。
一项调查显示，澳洲7月企业信心回落，尽管营收和获利仍然相对健康 。这亦利空澳元。
新西兰元兑美元 跌0.9%，至0.6559美元，更加接近上周触及的六年低位0.6490美元，支撑位在0.6550美元附近。
欧元兑新西兰元 涨0.01新西兰元，至1.6734新西兰元，接近近期高点0.6816新西兰元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李春喜/孙国玉；审校 白云/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”