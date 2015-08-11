澳新汇市：人民币意外贬值打压澳新货币大跌，油价上涨提振加元

中国央行周二稍早宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，较上日中间价出现了接近2%的贬值，报6.2298元，为历史最大降幅。

澳元周一本已承压，因油价上涨引发加元跳升。

澳元兑加元 本周已累计下跌0.015加元至0.9600加元。新西兰元 表现也不佳，两日累计跌1.3%至0.8570加元。

一项调查显示，澳洲7月企业信心回落，尽管营收和获利仍然相对健康 。这亦利空澳元。

新西兰元兑美元 跌0.9%，至0.6559美元，更加接近上周触及的六年低位0.6490美元，支撑位在0.6550美元附近。

欧元兑新西兰元 涨0.01新西兰元，至1.6734新西兰元，接近近期高点0.6816新西兰元。(完)

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