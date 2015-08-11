中国政策：推动投资主体发行停车场建设专项债券，吸引社会资本--发改委

路透北京8月11日 - 中国国家发改委和财政部等七部门周二联合下发关于加强城市停车设施建设的指导意见，明确提出加快推动投资主体发行停车场建设专项债券；研究设立引导停车设施建设专项产业投资基金；通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施。

刊登在发改委网站的意见称，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式；鼓励企事业单位、居民小区及个人利用自有土地、地上地下空间建设停车场，允许对外开放并取得相应收益。

放宽市场准入。各地相关部门完善市场准入制度，降低停车设施建设运营主体和投资规模的准入标准。企业和个人均可申请投资建设公共停车场，原则上不对泊位数量做下限要求。改革停车设施投资建设、运营管理模式，消除社会参与的既有障碍。

意见要求简化投资建设、经营手续办理程序，提高工作效率，按照规定办理时限和程序完成项目业主或投资主体提出的停车设施建设项目的审批（或核准）；对于小型或利用自有土地建设的停车场，鼓励实行备案制。各地最大程度地减免停车设施建设运营过程中涉及的行政事业性收费。

发改委称，吸引社会资本、推进停车产业化是解决城市停车难问题的重要途径，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。（完）

欲浏览政策全文，请点选发改委官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)