中国个股：太平洋证券配股募资规模上限下降逾六成，因应近期股市变化

路透北京8月11日 - 在配股方案被中国证监会因故取消审核后，中国中型券商--太平洋证券股份有限公司 周二公告称，调减其配股募资总额上限，由此前不超过120亿元人民币下调至不超过45亿元，以因应近期证券市场变化和公司实际情况。

公告指出，公司本次配股确定按每10股配售3股的比例向全体股东配售，募资主要用于扩大信用交易、证券投资和资管业务规模。相关配股计划正处于中国证监会审核过程中。

太平洋1月曾公告称，拟按每10股配售不超过3股的比例向所有股东配股筹资，融资上限为120亿元。中国股市自6月中旬起大幅下跌，7月3日证监会临时取消原本安排在当日举行的太平洋配股发审委审核工作会，且未解释原因。

若以目前公司总股本35.3亿股测算，其配股数量将不超过约10.59亿股。太平洋证券周二早盘报9.62元，跌1.43%。该股自6月9日以后股价一路下跌，直7月9日才走稳，累积最大跌幅达五成。（完）

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