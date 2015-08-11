《全球汇市》人民币中间价一次性贬值近2%，澳元受拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
加元兑美元 跌0.6%至1.3077加元，隔夜受油价反弹提振上涨1%。
对加元等大宗商品货币产生重大影响的油价周二恢复跌势。人民币走软可能对该国出口带来支撑，但同时也将削弱该国进口石油等大宗商品的能力。
美元兑日圆 持稳于124.715，隔夜脱离高点124.785。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0984 1.1016 -0.29 -9.20 1.2097
美元/日圆 124.71 124.61 0.08 4.39 119.68
欧元/日圆 136.98 137.31 -0.24 -5.67 144.78
美元/瑞郎 0.9841 0.9836 0.05 -1.01 0.9941
英镑/美元 1.5565 1.5586 -0.13 -0.05 1.5573
美元/加元 1.3075 1.3000 0.58 12.54 1.1618
澳元/美元 0.7322 0.7410 -1.19 -10.36 0.8168
新西兰元/美元 0.6546 0.6613 -1.01 -16.04 0.7797
澳元/日圆 91.310 92.340 -1.12 -6.57 97.750
新西兰元/日圆 81.640 82.420 -0.95 -12.68 93.310
英镑/日圆 194.11 194.22 -0.06 4.45 186.38
澳元/新西兰元 1.1177 1.1182 -0.04 6.76 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/王丽鑫/孙国玉/艾茂林/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉/高琦/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”