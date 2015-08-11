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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 11:38 BJT

《全球汇市》人民币中间价一次性贬值近2%，澳元受拖累

加元兑美元 跌0.6%至1.3077加元，隔夜受油价反弹提振上涨1%。

对加元等大宗商品货币产生重大影响的油价周二恢复跌势。人民币走软可能对该国出口带来支撑，但同时也将削弱该国进口石油等大宗商品的能力。

美元兑日圆 持稳于124.715，隔夜脱离高点124.785。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0984 1.1016 -0.29 -9.20 1.2097

美元/日圆 124.71 124.61 0.08 4.39 119.68

欧元/日圆 136.98 137.31 -0.24 -5.67 144.78

美元/瑞郎 0.9841 0.9836 0.05 -1.01 0.9941

英镑/美元 1.5565 1.5586 -0.13 -0.05 1.5573

美元/加元 1.3075 1.3000 0.58 12.54 1.1618

澳元/美元 0.7322 0.7410 -1.19 -10.36 0.8168

新西兰元/美元 0.6546 0.6613 -1.01 -16.04 0.7797

澳元/日圆 91.310 92.340 -1.12 -6.57 97.750

新西兰元/日圆 81.640 82.420 -0.95 -12.68 93.310

英镑/日圆 194.11 194.22 -0.06 4.45 186.38

澳元/新西兰元 1.1177 1.1182 -0.04 6.76 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/王丽鑫/孙国玉/艾茂林/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉/高琦/郑茵)

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