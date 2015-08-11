新兴汇市：人民币贬值打击亚币，坡元触及五年低位

Yokota表示，此举可能令其他新兴亚币进一步承压，因这些国家的央行可能在地区经济成长放缓之际，允许本币贬值。

由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于今年升息的预期愈见升温，部分亚洲国家央行已进行干预，以抑制本币走弱。

“他们不希望急贬，但如果本币与贸易伙伴的货币一起下跌，那应该就不成问题了，”Yokota表示。

亚洲 当日 今年以来 2014年

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日圆 124.68 124.65 -0.02 -4.03 119.66

坡元 1.3972 1.3810 -1.16 -5.10 1.3260

台币 31.955 31.760 -0.61 -0.74 31.718

韩元 1176.30 1163.20 -1.11 -6.55 1099.30

泰铢 35.31 35.18 -0.37 -6.83 32.90

菲律宾披索 45.88 45.76 -0.26 -2.53 44.72

印尼卢比 13565.00 13548.00 -0.13 -8.74 12380.00

印度卢比 64.17 63.87 -0.47 -1.78 63.03

马币 3.9500 3.9285 -0.54 -11.48 3.4965

人民币 6.3120 6.2097 -1.62 -1.71 6.2040

(完)

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