新兴汇市：人民币贬值打击亚币，坡元触及五年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Yokota表示，此举可能令其他新兴亚币进一步承压，因这些国家的央行可能在地区经济成长放缓之际，允许本币贬值。
由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能于今年升息的预期愈见升温，部分亚洲国家央行已进行干预，以抑制本币走弱。
“他们不希望急贬，但如果本币与贸易伙伴的货币一起下跌，那应该就不成问题了，”Yokota表示。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.68 124.65 -0.02 -4.03 119.66
坡元 1.3972 1.3810 -1.16 -5.10 1.3260
台币 31.955 31.760 -0.61 -0.74 31.718
韩元 1176.30 1163.20 -1.11 -6.55 1099.30
泰铢 35.31 35.18 -0.37 -6.83 32.90
菲律宾披索 45.88 45.76 -0.26 -2.53 44.72
印尼卢比 13565.00 13548.00 -0.13 -8.74 12380.00
印度卢比 64.17 63.87 -0.47 -1.78 63.03
马币 3.9500 3.9285 -0.54 -11.48 3.4965
人民币 6.3120 6.2097 -1.62 -1.71 6.2040
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”