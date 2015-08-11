路透基点：中国忠旺停牌引发违约疑虑，公司企图安抚银团--TRLPC

忠旺贷款此前备受市场青睐。2014年6月价值5亿美元的贷款最高综合收益316.66个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点，吸引20家银行参贷。2013年1月的2亿美元贷款综合收益311.67个基点，利率较Libor加码275个基点，吸引15家外资银行参与。

**历史重演**

忠旺曾在2009年9月遭遇类似指控，当时该公司98亿港元(12.6亿美元)的香港首次公开发行(IPO)刚刚完成不久。有地方媒体报导称，忠旺招股说明书中提到的一些客户在此前一年中并未采购过该公司的产品。

一家国际会计师事务所对忠旺2008年1月至2009年6月的销售交易进行了独立审查，结论是该公司销售交易不存在缺失。

该公司与另外一家相关上市公司--桑德国际有限公司的遭遇相仿。桑德国际今年2月4日因收入有被夸大之嫌遭遇停牌，一个月后又因延迟发布2014年度业绩结果再遭停牌。