路透基点：中国忠旺停牌引发违约疑虑，公司企图安抚银团--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
忠旺贷款此前备受市场青睐。2014年6月价值5亿美元的贷款最高综合收益316.66个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码275个基点，吸引20家银行参贷。2013年1月的2亿美元贷款综合收益311.67个基点，利率较Libor加码275个基点，吸引15家外资银行参与。
**历史重演**
忠旺曾在2009年9月遭遇类似指控，当时该公司98亿港元(12.6亿美元)的香港首次公开发行(IPO)刚刚完成不久。有地方媒体报导称，忠旺招股说明书中提到的一些客户在此前一年中并未采购过该公司的产品。
一家国际会计师事务所对忠旺2008年1月至2009年6月的销售交易进行了独立审查，结论是该公司销售交易不存在缺失。
该公司与另外一家相关上市公司--桑德国际有限公司的遭遇相仿。桑德国际今年2月4日因收入有被夸大之嫌遭遇停牌，一个月后又因延迟发布2014年度业绩结果再遭停牌。
这导致桑德国际2013年10月启动的1.1亿美元五年期联合贷款发生技术性违约，因为贷款协议中写明该公司股票不能停牌超过15个交易日。该公司于4月底全额提前偿还1.1亿美元的银团贷款，暂时避免出现更大范围的债务违约，但当时由于尚未发布2014年业绩，其股票仍处于停牌状态。(完) (编译 蔡美珍/郑茵/刘秀红；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”