《汇市简讯》人民币意外贬值，但美元/日圆区间波动

* 一直到125.00以及上方都有卖单，125.00处有大量期权到期

* 124.50起有买单，124.00之前买单旺盛，123.50-60有期权到期

* 欧元/日圆一度升至137.45，随后跌至136.83；英镑/日圆从194.49 跌至193.95

* 人民币贬值对澳元/日圆和新西兰元/日圆影响最大，分别从92.68跌至91.15，从82.61跌至81.53。