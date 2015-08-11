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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 12:08 BJT

《汇市简讯》人民币意外贬值，但美元/日圆区间波动

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* 美元/日圆因人民币意外贬值从124.52升至124.89，随后回落

* 一直到125.00以及上方都有卖单，125.00处有大量期权到期

* 124.50起有买单，124.00之前买单旺盛，123.50-60有期权到期

* 欧元/日圆一度升至137.45，随后跌至136.83；英镑/日圆从194.49 跌至193.95

* 人民币贬值对澳元/日圆和新西兰元/日圆影响最大，分别从92.68跌至91.15，从82.61跌至81.53。

* 日圆不是焦点，因逢假日市场交投清淡，日经指数跌0.8%。(完)

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