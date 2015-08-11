《汇市简讯》人民币意外贬值，但美元/日圆区间波动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆因人民币意外贬值从124.52升至124.89，随后回落
* 一直到125.00以及上方都有卖单，125.00处有大量期权到期
* 124.50起有买单，124.00之前买单旺盛，123.50-60有期权到期
* 欧元/日圆一度升至137.45，随后跌至136.83；英镑/日圆从194.49 跌至193.95
* 人民币贬值对澳元/日圆和新西兰元/日圆影响最大，分别从92.68跌至91.15，从82.61跌至81.53。
* 日圆不是焦点，因逢假日市场交投清淡，日经指数跌0.8%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”